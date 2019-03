Naturschutz : Naturschützer beklagen Artenschwund: Backhaus nimmt Stellung

Umweltschützer haben ein düsteres Bild der Artenvielfalt in Mecklenburg-Vorpommern gezeichnet. Aufgrund der intensiven Landwirtschaft sei der Umfang der Tier- und Pflanzenarten in der Agrarlandschaft seit 1960 um 60 Prozent zurückgegangen, sagte die Landesgeschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Corinna Cwielag. Sämtliche Ackerwildkräuter stünden in MV auf der Roten Liste der bedrohten Arten.

von dpa

18. März 2019, 02:31 Uhr

Auch die Zahl der Feldvögel gehe stark zurück. Sie fänden kein Futter mehr. Am heutigen Montag will sich Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) zur Situation der Artenvielfalt in Mecklenburg-Vorpommern äußern. Er kündigte eine Zwischenbilanz der Biodiversitätsstrategie des Landes an. Außerdem will er die Situation in den Großschutzgebieten erläutern.