Unternehmen : Naturkautschuk aus Löwenzahn: Continental baut Labor

erstellt am 13.Nov.2017 | 05:52 Uhr

Anklam (dpa/mv) – Der Reifenhersteller Continental erforscht in den kommenden Jahren in Anklam den russischen Löwenzahn zur Gewinnung von Naturkautschuk. Am Montag (11.00 Uhr) starten dort mit dem ersten Spatenstich die Bauarbeiten für ein Forschungslabor. Der Reifenhersteller will eigenen Angaben zufolge 35 Millionen Euro in den Standort investieren und das mit dem Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie entwickelte Verfahren Zug um Zug zur Serienreife bringen. Die Investition wird durch das Land unterstützt.

Taraxacum Lab