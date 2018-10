Film : Naturfilmfestival auf dem Darß beginnt

Mit dem Film «Der alte Förster und das wilde Borstenvieh» beginnt heute (14.00 Uhr) in Prerow das 11. Naturfilmfestival auf dem Darß. Höhepunkt des Festivals ist wie jedes Jahr die Verleihung des Deutschen Naturfilmpreises am Samstagabend, der in fünf Kategorien vergeben wird. Die beiden Kategorien für die Hauptpreise heißen «Wildnis Natur» und «Mensch und Natur». Zusätzlich gibt es einen Publikumspreis, den Preis der Kinderjury und zusätzlich einen Jury-Preis für herausragende Leistungen. Die Preise sind insgesamt mit 21 000 Euro dotiert.

von dpa

03. Oktober 2018, 10:17 Uhr

In den beiden Hauptkategorien gehe es der Deutschen Naturfilm-Stiftung darum, Filme zu würdigen, die auf besonders beeindruckende Weise die Schönheit der Natur zeigen oder das häufig konfliktreiche Verhältnis zwischen Mensch und Natur beleuchten, hieß es vom Veranstalter. Bei dem Wettbewerb können sich ausschließlich Filme bewerben, für die zu mindestens 50 Prozent eine deutsche Produktionsfirma verantwortlich ist.