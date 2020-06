Tourismus : Natur-Infozentrum Müritzeum wieder voll geöffnet

Die besucherstärkste Einrichtung an der Mecklenburgischen Seenplatte - das Müritzeum in Waren an der Müritz - ist ab 1. Juli wieder täglich geöffnet. Damit trägt das Natur-Erlebniszentrum der im Sommer stark wachsenden Nachfrage Rechnung, wie eine Sprecherin des Müritzeums am Freitag erklärte. Die Gäste müssten sich aber weiter an die geltenden Hygieneregeln halten: Maskenpflicht in der Ausstellung - aber nicht in den Außenanlagen am Herrensee - den Sicherheitsabstand und die Begrenzung, das maximal 200 Besucher zugleich hineindürften.

von dpa

26. Juni 2020, 12:23 Uhr

Das Müritzeum hatte wegen der Corona-Krise zwei Monate geschlossen und war seit Mitte Mai kürzer an vier Tagen pro Woche auf. Im Mai wurden nur 1640 Gäste gezählt. Doch schon an den letzten Regentagen hatten sich lange Warteschlangen - mit Abstand - gebildet. Die 24 Mitarbeiter seien aus der Kurzarbeit nun zurück.

Das Natur-Infozentrum ist ein in den Herrensee hineinragender Rundbau, in dem Gäste die Natur- und Pflanzenwelt der Seenplatte erleben können. Dazu gehört eine große Aquarienlandschaft mit heimischen Süßwasserfischen. Höhepunkt ist ein sieben Meter hohes Maränenschwarm-Becken. Auf dem Dach brüten Lachmöwen. Zudem werden viele Besuchermagnete der Seenplatte vorgestellt, darunter der Müritz-Nationalpark. Jährlich werden rund 150 000 Gäste gezählt, das Gros über die Sommermonate.