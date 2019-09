Verteidigung : Nato-Übung mit 3000 Soldaten beginnt in der Ostsee

Mit rund 3000 Soldaten aus 18 Nato- und EU-Staaten beginnt am Dienstag in der Ostsee die jährliche Marineübung «Northern Coasts». Die Bundeswehr stellt mit 1300 Soldaten das größte Kontingent und hat auch das Kommando, teilte die Marine mit. Geübt werden soll bis zum 18. September in der westlichen Ostsee zwischen Kiel und Bornholm.

von dpa

03. September 2019, 02:21 Uhr

In dem Übungsszenario erhebt ein Ostsee-Anrainer Anspruch auf eine der Inseln in der westlichen Ostsee und bedroht damit die Seewege - die Lebensader vieler Bündnispartner, sagte Kommandeur Flottillenadmiral Stephan Haisch im Vorfeld. Gesteuert wird die Übung aus der Marineoperationszentrale in Glücksburg (Schleswig-Holstein).

Ausgestattet mit einem fiktiven UN-Mandat sollen die 40 Schiffe und ihre Besatzungen die Verteidigung in der Ostsee üben. «Die Ostsee ist aufgrund der Geografie mit vielen Meerengen und Inseln sowie geringen Wassertiefen ein besonders anspruchsvolles Operationsgebiet», sagte Haisch. Die Deutsche Marine beteiligt sich mit acht Schiffen und einem Seeaufklärungsflugzeug an «Northern Coasts».