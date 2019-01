Umwelt : Nationalpark-Zentrum Königsstuhl mit Besucherrückgang

Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl auf der Insel Rügen hat 2018 einen Besucherrückgang verzeichnen müssen. Ursache seien das hervorragende Sommerwetter wie auch die Straßensperrungen auf der Insel im vergangenen Jahr, sagte der Geschäftsführer des Nationalparkzentrums, Mark Ehlers, am Freitag. So seien im vergangenen Jahr mit 250 000 Gästen rund fünf Prozent weniger Besucher gekommen als 2017. «Das Wetter war zu gut für uns.» Das Naturzentrum am Königsstuhl wird vor allem gern als Schlechtwetter-Alternative von Touristen besucht. Vor dem Nationalpark-Zentrum hatten auch die Störtebeker-Festspiele den Besucherrückgang mit den Straßenbauarbeiten auf Rügen erklärt.

von dpa

25. Januar 2019, 14:48 Uhr

Umweltminister Till Backhaus (SPD) würdigte die Arbeit des Zentrums, das am Samstag sein 15-jähriges Bestehen feiert. Mit dem 1991 gegründeten Nationalpark Jasmund sei dem Land zusammen mit regionalen Partnern eine beispiellose Erfolgsgeschichte gelungen, sagte Backhaus. Mit etwa einer Million Besuchern gehörten der Nationalpark und die Umgebung zu den beliebtesten Reisezielen im Land.

Um den touristischen Ausbau des Areals um den berühmtesten Kreidefelsen der Insel ist in den letzten Jahren ein Streit entbrannt. Gegen den Bau einer Aussichtsplattform hat sich Protest formiert, ebenso gegen den Rückbau einer Treppe zum Strand, die aus Sicherheitsgründen geschlossen werden musste.