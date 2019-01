Verteidigung : Nationaler Einsatzstab der Marine nimmt Arbeit auf

Der nationale Einsatzstab «German Maritime Forces Staff» (Deu Marfor) nimmt am kommenden Mittwoch beim Marinekommando Rostock seine Arbeit auf. Dessen Aufgabe sei es, zusammen mit internationaler Unterstützung maritime Operationen an der Nordflanke der NATO zu planen und führen, teilte das Marinekommando am Freitag mit. Sitz des Deu Marfor werde das aktuell im Bau befindliche Führungszentrum Marine auf dem Gelände des Rostocker Marinekommandos sein.

von dpa

18. Januar 2019, 16:47 Uhr

Der nationale Stab könne zu einem deutlich größeren internationalen Führungsstab, dem Baltic Maritime Component Command (BMCC) aufwachsen. Dieses könne der NATO als maritimes Führungskommando für Operationen an der Nordflanke und in anderen Regionen für die Landes- und Bündnisverteidigung angeboten werden. «Eine breite internationale Unterstützung für dieses Vorhaben ist unabdingbar», sagte Deu Marfor-Chef Guido Brach. Schon bald würden die verschiedenen Uniformen der multinationalen Soldaten in Rostock deutlich sichtbar sein.