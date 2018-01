Gesundheit : NAKO-Studie: Land stockt finanzielle Unterstützung auf

Die NAKO-Gesundheitsstudie zur Entstehung von Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes, Demenz oder Herzinfarkt wird ausgeweitet. Bund und Länder haben eine stärkere finanzielle Unterstützung für die bislang größte deutsche Gesundheitsstudie in Aussicht gestellt, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte.