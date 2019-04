Parteien : Nahles: Arbeitgeberverband für Pflegebranche

von dpa

06. April 2019, 13:07 Uhr

SPD-Chefin Andrea Nahles hat mit Nachdruck einen Arbeitgeberverband für die Pflegebranche gefordert. In der Branche gebe es viele, die in Vollzeitstellen nicht mehr als 2000 Euro brutto verdienten, sagte Nahles am Samstag in Erfurt. «Wir kämpfen hier mit euch, dass wir noch in diesem Jahr, jetzt in den nächsten Monaten, es schaffen, einen Arbeitgeberverband zu gründen», sagte Nahles am Samstag bei einem Ost-Konvent der SPD in Erfurt. Man wolle in der Pflegebranche Tarifverträge erreichen, damit «das Lohndumping durch private Pflegeanbieter der Vergangenheit» angehöre, sagte Nahles.