Gesundheit : Nächtliche Ausgangsbeschränkung fällt in zwei Landkreisen

In den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte werden die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen vor dem Hintergrund gesunkener Sieben-Tage-Inzidenzwerte in dieser Woche außer Kraft gesetzt.

Greifswald/Neubrandenburg | In Vorpommern-Greifswald ist dies bereits in der Nacht zum Donnerstag der Fall, an der Seenplatte von Freitag an, wie die Landkreise am Mittwoch mitteilten. Die Ausgangsbeschränkung in Vorpommern-Greifswald ist nach Angaben des Landkreises vom Greifswalder Verwaltungsgericht gekippt worden. Das Gericht habe darauf hingewiesen, dass die Fallzahlen d...

