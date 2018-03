Wetter : Nachtfahrverbote auf Küstengewässern ausgeweitet

Das Eis an der Ostseeküste bremst zunehmend die Schifffahrt ab. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Stralsund hat das erstmals am Mittwoch verhängte Nachtfahrverbot für Schiffe auf weitere Bereiche ausgeweitet. Betroffen sind neben der Ostansteuerung zum Hafen Stralsund sowie der Ansteuerung zu den Häfen Vierow und Greifswald-Ladebow nun auch die Nordansteuerung nach Stralsund und der nördliche Peenestrom. In diesen Bereichen hatten Tonnenleger der Behörde die Leuchtköpfe von Tonnen eingezogen, um sie vor Beschädigungen zu bewahren, wie eine Sprecherin sagte Eisbrecher sind bislang noch nicht im Einsatz.

von dpa

01. März 2018, 14:57 Uhr

Schiffsführer sind weiter aufgefordert, die vereisten Gewässer nur mit geeigneten Fahrzeugen zu befahren. Aufgrund der Eisverhältnisse der vergangenen Tage könnten Tonnen vertrieben, eingezogen, gelöscht oder gekentert sein.