Wahlen : Nachdenkliche CDU nach Umfrage zu Bundestagswahl

Eine Meinungsumfrage in Mecklenburg-Vorpommern zur Bundestagswahl hat die Parteien nachdenklich gestimmt. «Das Umfrageergebnis auf Landesebene ist auch der Tatsache geschuldet, dass die CDU im Land nach der schwierigen Landtagswahl im letzen Jahr sich erst einmal neu sortieren musste», sagte CDU-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller am Montag in Schwerin. Die CDU muss der repräsentativen «Nordkurier»-Umfrage (Montag) zufolge am 24. September mit herben Verlusten bei ihren Wählern in MV rechnen. Wenn am Sonntag gewählt würde, kämen die Christdemokraten im Nordosten auf 32 Prozent, vor vier Jahren waren es 42,5 Prozent.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 15:54 Uhr