In der riesigen Turbinenhalle des ehemaligen Peenemünder Kraftwerkes entsteht derzeit ein Großformatbild einer Turbine. Es zeigt ihren Querschnitt mit einem Generator in der Originalgröße von zwölf mal drei Metern und ersetzt die bisherige Darstellung durch einen Beamer, wie Kai Hampel vom Historisch-Technisches Museum Peenemünde am Freitag sagte.

von dpa

21. August 2020, 12:13 Uhr