Bevölkerung : Nach zwei Jahren Wachstum wieder weniger Einwohner in MV

Die Zahl der Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern ist nach einem Anstieg 2014 und 2015 wieder leicht gesunken. Zwar zogen 5392 Menschen im Jahr 2016 mehr in den Nordosten als das Land verließen, aber es starben zugleich 7003 Menschen mehr als geboren wurden. Damit sank die Einwohnerzahl um 0,1 Prozent auf 1 610 674 Einwohner, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte.

von dpa

17. Januar 2018, 11:29 Uhr

Dabei sind die Frauen im Land in der Mehrheit: Ende 2016 lebten dem Amt zufolge in Mecklenburg-Vorpommern 795 467 Männer und Jungen sowie 815 207 Frauen und Mädchen.

Im Jahr 2015 hatte der sogenannte Wanderungsgewinn für den Nordosten noch 19 973 Personen betragen, was auf die Flüchtlingswelle zurückzuführen war. Im Jahr 2016 wurden dem Amt zufolge in Mecklenburg-Vorpommern 13 443 Kinder geboren, was 1,1 Prozent mehr als im Jahr 2015 waren. Dem standen 20 446 Sterbefälle gegenüber - ein Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zu 2015.