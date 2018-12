Kriminalität : Nach Waffen-Video: 45 Polizisten durchsuchen Wohnungen

von dpa

20. Dezember 2018, 16:16 Uhr

Nach einem im Internet verbreiteten Video, in dem zwei Männer mit einem waffenähnlichen Gegenstand hantieren, hat das SEK am Donnerstag zwei Wohnungen in Stralsund durchsucht. Zwei 19-jährige Männer aus Tschetschenien und Afghanistan wurden vorläufig festgenommen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Sascha Ott. Bei den Durchsuchungen seien eine Schreckschusspistole, geringe Mengen Drogen, Handys und Laptops beschlagnahmt worden. Es werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. An dem Einsatz gegen die beiden Flüchtlinge waren nach Polizeiangaben rund 45 Beamte beteiligt. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden.