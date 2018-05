Polizei : Nach Verlust in S-Bahn: 25 000 Euro teure Geige wieder da

Wohlklingendes Ende: Eine Musikstudentin, die ihre Geige im Wert von 25 000 Euro in einer Rostocker S-Bahn vergessen hatte, hat ihr Instrument wieder. Nach elftägiger Fahndung durch Bundes- und Landespolizei wurde die Geige bei dem mutmaßlichen Dieb gefunden.

von dpa

04. Mai 2018, 13:16 Uhr

Wie die Polizeiinspektion Rostock mitteilte, wurde das teure Instrument bei einem Mann in Güstrow sichergestellt. Dieser sei auf Videoaufnahmen identifiziert worden. Zivilfahnder stellten den mutmaßlichen Täter mit den Worten: «Guten Morgen, Musikschule Güstrow. Können wir Ihnen Geigenunterricht anbieten?»

Die 24-jährige Südkoreanerin hatte laut Rostocker Polizei ihre Geige in der S-Bahn von Rostock nach Güstrow in der Hutablage vergessen, nachdem sie einem älteren Herren ihren Sitzplatz angeboten hatte. Sie verständigte sofort die Bahn, doch bei der Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Güstrow war die Geige bereits weg. Das wiedergefundene Musikinstrument ist laut Polizei ein hochwertiger Nachbau einer «Sainton 1744» durch einen bekannten Geigenbaumeister aus Hannover.

Gegen den Mann, der die Geige gestohlen haben soll, wird nun ermittelt - auch wenn er laut Polizei wahrscheinlich nicht den Wert des Instrumentes kannte.