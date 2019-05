Justiz : Nach Unterbrechung wieder Studiengang für 20 Rechtspfleger

Mit zwei Jahren Verzögerung beginnt 2020 wieder ein Studiengang für 20 angehende Rechtspfleger an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Güstrow. «Nach unseren Prognosen werden wir im Jahr 2023 die Möglichkeit haben, die Anwärterinnen und Anwärter, die wir im dreijährigen Studium der Rechtspflege ausbilden, auch zu übernehmen», erklärte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Freitag in Schwerin. Bisher hatte alle zwei Jahre ein Bachelor-Studium für Rechtspflege in Güstrow begonnen. Der Jahrgang 2018 fiel aus, weil sich das Land nicht in der Lage sah, die Absolventen 2021 zu übernehmen.

von dpa

17. Mai 2019, 10:40 Uhr

Rechtspfleger sind fachjuristisch qualifizierte Beamte an Gerichten und Staatsanwaltschaften. Sie übernehmen Aufgaben, die früher oft von Richtern erledigt wurden. Sie sind beispielsweise im Nachlass- und Betreuungsrecht tätig. Auch Insolvenzverfahren gehören oft zu ihren Aufgaben.