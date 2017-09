Unfälle : Nach tödlichem Unfall Hinweise auf Autorennen

Knapp zwei Wochen nach einem tödlichen Unfall in Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft Hinweise auf ein Autorennen. Damals war ein 33 Jahre alter Fußgänger angefahren und tödlich verletzt worden. «Wir haben inzwischen entsprechende Hinweise bekommen», sagte ein Sprecher der Neubrandenburger Justizbehörde am Dienstag. Es seien aber weitere Ermittlungen und Zeugenvernehmungen zu dem Unfall vom 29. August nötig. Ein 20-jähriger Autofahrer soll den Neubrandenburger am Abend auf der vierspurigen Straße mit dem Wagen erfasst und tödlich verletzt haben.