Unfälle : Nach tödlichem Kradunfall: Mitfahrerin außer Lebensgefahr

Nach dem schweren Unfall bei einer riskanten Motorradübung in Neubrandenburg schwebt die Mitfahrerin des getöteten Kradfahrers nicht mehr in Lebensgefahr.

Neubrandenburg | Das erklärte eine Sprecherin des Neubrandenburger Klinikums, wohin die 32-Jährige am Sonntag gebracht worden war, am Montag. Die Polizei ermittelt in dem Zusammenhang weiter wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Der 35 Jahre alte Motorradfahrer hatte nach Angaben der Polizei am Sonntag versucht, nur auf dem Hinterrad zu fahren. Bei dem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.