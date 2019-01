Kriminalität : Nach Tod von Mädchen: Polizei sucht weiter nach Stiefvater

Fünf Tage nach dem gewaltsamen Tod eines sechs Jahre alten Mädchens in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist der Tatverdächtige weiter auf der Flucht. Es gebe bisher keine heiße Spur zu dem 27 Jahre alten Stiefvater des Kindes, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag in Neubrandenburg. Man suche aber weiter intensiv nach dem Mann, der am Montagabend vor der Festnahme bei der Polizei in Pasewalk geflüchtet war. Eine erste Fährte hatte Spürhunde in Richtung Bahnhof im Norden der Stadt geführt, aber unterwegs hatte sich die Spur verloren.

von dpa

17. Januar 2019, 08:08 Uhr

Dem Mann wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Das Mädchen war am Samstag in der Wohnung der fünfköpfigen Familie in Torgelow ums Leben gekommen. Der Lebensgefährte der Mutter hatte die Retter alarmiert und angegeben, das Kind sei von einer Treppe gestürzt. Die Polizei kam. Rechtsmediziner untersuchten die Tote am Montag und fanden Verletzungen, die nicht zu dem angeblichen Sturz passten. Die Staatsanwaltschaft spricht von «Hinweisen auf Gewalteinwirkungen gegen das Kind», ohne Details zu nennen.

Die genaue Todesursache wurde noch nicht genannt. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat bereits Aufklärung über die Fluchtumstände in Pasewalk verlangt. Ein Haftbefehl wurde beantragt, über den das zuständige Amtsgericht aber noch nicht entschieden hat. Die Familie wohnte nach Angaben des Landkreises vor einem Jahr noch in Wolgast im gleichen Kreis.