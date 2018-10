Tourismus : Nach Teststart: KaiserbäderCard geht in Verlängerung

Mehr als 100 000 Urlauber und Einheimische haben innerhalb von zwei Monaten die kostenlose KaiserbäderCard für den Busverkehr der Usedomer Bäderbahn (UBB) auf der Insel Usedom genutzt. Das Ergebnis übertreffe alle Erwartungen, sagte der Kurdirektor der drei Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, Thomas Heilmann. Wenn man davon ausgehe, dass durchschnittlich drei Personen in einem Auto sitzen, wären das rund 33 000 Fahrzeugbewegungen weniger. Wegen der vielen Urlauber kommt es in den Sommermonaten häufig zu langen Staus auf der Insel. An Spitzentagen haben nach Angaben der Gemeinde Heringsdorf rund 2700 Fahrgäste die Kurkarte als Ticket genutzt.

von dpa

06. Oktober 2018, 09:53 Uhr

Die Gemeinde hat nun entschieden, die Testphase bis Ende Februar zu verlängern. Voraussichtlich noch im Oktober wird die Gemeindevertretung darüber befinden, ob die KaiserbäderCard ab 1. März regulär eingeführt wird. «Die Testphase hat uns gezeigt, dass das Angebot gut angenommen wird», plädierte Bürgermeister Lars Petersen (CDU) für die Einführung. Er wünsche sich, dass das Angebot auch in anderen Inselgemeinden Schule macht.

Finanziert werden soll die Karte dann über eine leistungsbezogene Erhöhung der Kurtaxe, die derzeit 2,50 Euro pro Tag beträgt. Pro Übernachtung werden aktuellen Berechnungen zufolge 40 Cent zusätzlich für die kostenfreie Busnutzung angesetzt. Die KaiserbäderCard gilt für jeden Übernachtungs- und Tagesgast der Gemeinde Heringsdorf mit den Ortsteilen Ahlbeck und Bansin, für Jahreskurkarteninhaber und damit auch für Einwohner der Gemeinde.