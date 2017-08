Unfälle : Nach Tankunfällen: Flusskreuzfahrer droht Anlegeverbot

Nach mehreren Tankunfällen mit Diesel droht einem Flusskreuzfahrt-Veranstalter ein Hafenverbot im Heilbad Waren an der Müritz. «So etwas wie am Dienstag können wir nicht mehr dulden», sagte Bürgermeister Norbert Möller (SPD) am Mittwoch. Zumal es nicht der erste Vorfall dieser Art mit dem Schiff gewesen sei. Beim Betanken der etwa 40 Meter langen «Gretha von Holland» waren 100 bis 150 Liter Diesel an der Steinmole ausgetreten, was einen Großeinsatz von Feuerwehren und einer Spezialfirma nach sich zog.