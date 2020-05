Notfälle : Nach Sturz mit E-Bike zwei Tage in Notlage: Senior gerettet

Nach dem Sturz mit einem E-Bike hat ein 70-Jähriger zwei Tage lang auf Rettung gewartet. Zwei Reiterinnen entdeckten den Mann aus Zapel (Ludwigslust-Parchim), der seit Dienstag vermisst wurde - und haben ihm wohl das Leben gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, haben die Frauen bei einem Ausritt am Himmelfahrtstag den Rentner in einer hilflosen Lage im Wald am Settiner See gefunden.

von dpa

21. Mai 2020, 20:42 Uhr

Der 70-Jährige war am Dienstag mit einem Elektrofahrrad zum Angeln gefahren und nicht wieder aufgetaucht. In der Zwischenzeit hatten Rettungshunde, Wasserschutzpolizei und auch ein Hubschrauber nach dem Vermissten gesucht. In dem wald- und seenreichen Gebiet war der Rentner aber nicht gefunden worden - bis die beiden Frauen mit ihre Pferden am Himmelfahrtstag ausritten. Der Mann, der ansprechbar war, wurde in eine Klinik gebracht. Settin liegt bei Crivitz.