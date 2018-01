Wetter : Nach Sturmtief «Friederike» weitgehende Entspannung in MV

Nach Sturmtief «Friederike» hat sich die Lage auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern weitgehend entspannt. Die Polizei teilte mit, es habe in der Nacht zu Freitag landesweit keine größeren Behinderungen mehr gegeben. Allerdings müssten die Autofahrer weiterhin wegen möglicher Eisglätte ihr Tempo entsprechend anpassen.

von dpa

19. Januar 2018, 07:09 Uhr

In Wahrsow (Kreis Nordwestmecklenburg) soll am Freitag die Schule ausfallen. Dies sei mit Blick auf die Wetterverhältnisse zum Schutz der Kinder so entschieden worden, teilte die Polizei mit. Betroffen sei die Regionale Schule Lüdersdorf. Bereits am Donnerstag kamen Schulbusse zu spät oder gar nicht.

Der starke Schneefall hatte im Laufe des Donnerstags für Behinderungen und Unfälle gesorgt. Beim schwersten Unfall bei Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte) starb eine 61-jährige Autofahrerin. Sie hatte vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit bei widrigen Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte gegen einen entgegenkommenden Lastwagen.

Insgesamt wurden am Donnerstag rund 150 Unfälle gemeldet, überwiegend Blechschäden. Sechs Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt, drei davon schwer. Außerdem habe es wetterbedingte Stromausfälle, defekte Schrankanlagen sowie umgestürzte Bäume gegeben.

Unklar war zunächst, welche Auswirkungen auf den Zugverkehr am Freitag verbleiben. So war der Verkehr zwischen Büchen und Hamburg in der Nacht noch eingestellt. Auch zwischen Neustrelitz und Stralsund fuhr kein Zug. In weiten Teilen des Landes musste mit Verspätungen gerechnet werden. Allerdings wurde zwischen Schwerin und Ludwigslust der Zugverkehr wieder aufgenommen.

Die Bahn empfahl Reisenden, sich vor Reiseantritt auf der Internetseite des Unternehmens zu erkundigen.