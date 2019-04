Tiere : Nach Schneechaos: Neue Wellensittichanlage in Marlow

Fast genau ein Jahr nach der Schneekatastrophe im vergangenen Jahr zu Ostern wird im Vogelpark Marlow heute die neue Wellensittichanlage eröffnet. Sie ist größer als die alte Anlage, die unter den Schneemassen zusammengebrochen war. Die Wellensittichanlage stehe stellvertretend für alle neu aufgebauten Anlagen, insgesamt waren es zwölf große Flugvolieren, die vor einem Jahr vom schweren und feuchten Schnee zerstört wurde, hieß es.

von dpa

12. April 2019, 05:43 Uhr

Nach dem Schneechaos mit einhergehenden schweren Schäden in den drei Tierparks in Marlow, Güstrow und Rostock hatte das Wirtschaftsministerium zur Reparatur insgesamt knapp 2,5 Millionen Euro Förderung bewilligt. Für den Vogelpark fielen davon 1,8 Millionen Euro ab. Später kamen noch einmal Förderbescheide in Höhe von rund 315 000 Euro dazu.