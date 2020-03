Behörden : Nach Polizei-Attacken Rechter: Szenetreff verboten

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Nutzung eines Garagenkomplexes in Löcknitz als rechten Szenetreff verboten. Da bei sieben Garagen die Trennwände herausgenommen wurden, stelle das eine «artfremde Nutzungsänderung ohne Baugenehmigung» dar, erklärte ein Kreissprecher am Dienstag in Greifswald. So sei ein Großraum von 150 Quadratmetern mit Bühne, Schankanlage und Heizung entstanden, was nicht erlaubt sei. Garagen dienten ausschließlich dem Zweck, Fahrzeuge unterzustellen.

von dpa

03. März 2020, 15:15 Uhr

Mit der «Nutzungsuntersagung» reagiert der Kreis auf eine gewaltsame Auseinandersetzung mit den Betreibern des Treffs, bei der Mitte Februar drei Polizisten verletzt worden waren. Verdächtig sind ein 28-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen und ein 51-jähriger Löcknitzer, der sich den «Reichsbürgern» zugehörig fühlt.

Der Polizei war ein illegales Lagerfeuer aufgefallen. Sie hatte die Personalien der Teilnehmer aufnehmen wollen und wurde dabei attackiert. Bei Verstößen gegen das Verbot seien 1500 Euro Zwangsgeld fällig, sagte der Kreissprecher. Zudem bestehe die Möglichkeit, die artfremd genutzten Garagen baupolizeilich zu versiegeln. Auf ähnliche Weise hatte der Kreis vor längerer Zeit einen überregional bekannten rechten Konzertort zwischen Pasewalk und Viereck - den sogenannten Schweinestall - stillgelegt.