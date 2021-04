Parteien : Nach Otts Kritik an Merkel erklärt Sack Thema für beendet

Nach der deutlichen Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel vom konservativen Kreis der CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat der Landesvorsitzende Michael Sack das Thema für beendet erklärt.

Schwerin | Mit Blick auf den Landesvize Sascha Ott sagte Sack der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag: „Er hat sich hier als Vorsitzender des konservativen Kreises zu Wort gemeldet und das ist natürlich nicht so sehr hilfreich, wenn ich als Landesvorsitzender nichts davon weiß.“ Nach einem Gespräch zwischen beiden Christdemokraten wurden keine Details daraus be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.