Lebensmittel : Nach Neustart: Lila Bäcker stellt Investitionspläne vor

Ein Jahr nach ihrem Neustart aus der Insolvenz stellt die Bäckereikette Lila Bäcker am Mittwoch (11.00 Uhr) in Neubrandenburg ihre weiteren Pläne vor. So soll ab Oktober unter anderem in das Erscheinungsbild aller 270 Filialen investiert werden. Zugleich will Geschäftsführerin Viola Kaluza die wirtschaftliche Lage des Unternehmens mit rund 2100 Mitarbeitern in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin erläutern.

von dpa

30. September 2020, 01:48 Uhr