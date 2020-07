Nach 19 Corona-Neuinfektionen in fünf Tagen in Schwerin hat Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Freitag den Corona-Krisenstab der Landeshauptstadt zusammengerufen. «Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie schnell sich die unsichtbare Gefahr wieder ausbreiten kann», sagte Badenschier.

von dpa

24. Juli 2020, 15:06 Uhr