Kriminalität : Nach Messerattacke: Verdächtige schweigen

Nach einer Messerattacke mit zwei Schwerverletzten in Neubrandenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlages gegen zwei Männer. Die 21 und 24 Jahre alten Verdächtigen machten nach ihrer Festnahme am Montagabend aber keine Angaben zu der Tat, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Zeugen hatten beobachtet, wie die beiden Gruppen auf einem orientalischen Markt in Streit geraten waren. Die Tatverdächtigen seien dann mit Messer und Reizgas auf drei Geschädigte losgegangen.

von dpa

19. August 2020, 15:56 Uhr