Metallindustrie : Nach Insolvenzantrag: Regierungsbesuch bei Eisengießerei

In der Eisengießerei Torgelow (EGT) GmbH (Vorpommern-Greifswald) werden heute (10.00 Uhr) Vertreter der Schweriner Landesregierung erwartet. Bei dem Besuch von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) soll es um mögliche Hilfe des Landes für den Betrieb gehen, der am Montag ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt hatte. Die Produktion läuft aber weiter.

von dpa

16. Juli 2020, 07:52 Uhr