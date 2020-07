Metallindustrie : Nach Insolvenzantrag: Minister besucht Gießerei in Torgelow

Kurz nach dem Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung will sich die Schweriner Landesregierung ein Bild von der Lage in der Eisengießerei Torgelow (EGT) GmbH machen. Wie das Schweriner Wirtschaftsministerium mitteilte, werden Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) an diesem Donnerstag mit der Geschäftsführung der Gießerei in Torgelow sprechen. Das Ministerium prüfe Unterstützungsmöglichkeiten. Die Gießerei hat rund 320 Mitarbeiter.

von dpa

15. Juli 2020, 09:12 Uhr