Agrar : Nach Hunderten Proben: Keine Hinweise auf Schweinepest in MV

Nach Hunderten Proben sind keine Hinweise auf die Afrikanische Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt worden. «Wir haben 350 Wildschweine in der Beprobung gehabt und wir haben nichts gefunden», sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Bei landesweit 70 Betrieben, die Hausschweine halten, seien ebenfalls keine Anhaltspunkte auf das Virus festgestellt worden.

von dpa

22. September 2020, 15:33 Uhr