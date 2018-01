Kriminalität : Nach größerem Quad-Diebstahl keine heiße Spur

Die Polizei in Nordwestmecklenburg sucht noch immer nach acht Quad-Fahrzeugen, die auf einen Schlag in Grevesmühlen verschwunden sind. Bisher gibt es keine heiße Spur zu diesem ungewöhnlichen Einbruchsdiebstahl vom Wochenende, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Wismar erklärte. Die Ermittler vermuteten aber, dass die Täter mit einem Extra-Fahrzeug kamen, um die schweren, vierrädrigen und geländegängigen Motorräder möglichst geräuschlos abzutransportieren.

von dpa

17. Januar 2018, 08:39 Uhr

Nach bisherigen Ermittlungen schnitten die Täter in der Nacht zu Samstag den Zaun zu dem Gelände des Händlers an der Bundesstraße 105 auf. Dann seien die Fahrzeuge im Gesamtwert von mindestens 50 000 Euro aufgeladen und weggeschafft worden. Der Besitzer habe das Gelände am Vorabend abgeschlossen und den Verlust am Samstagmorgen bemerkt.

Die Ermittler hoffen nun auf Beobachtungen von Anwohnern, weil das Geschäft an einer bewohnten Hauptstraße Grevesmühlens liegt, und anderen Autofahrern, denen zu der Zeit Verdächtiges aufgefallen sein könnte. Quads werden im Nordosten immer mal wieder, aber bisher meist einzeln gestohlen.