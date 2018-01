Arbeitsmarkt : Nach «Girls' Day» jetzt zusätzlich auch «Boys' Day»

Beim jährlichen Wirtschafts-Schnuppertag für Mädchen zieht Gleichberechtigung ein: Der «Girls' Day» am 26. April wird erstmals in Mecklenburg-Vorpommern um einen «Boys' Day» erweitert. Damit soll der bisher im Herbst durchgeführte JungsTag MV abgelöst werden, wie der Arbeitgeberverband VUMV und der DGB Nord als die Veranstalter am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Sie riefen Unternehmen und Einrichtungen auf, am 26. April ihre Türen zu öffnen, Mitmach-Aktionen zu organisieren oder Begegnungen mit Lehrlingen und Beschäftigten zu ermöglichen.

von dpa

17. Januar 2018, 13:27 Uhr

Die Veranstaltungen zum «Girls' Day» und zum «Boys' Day» sollten getrennt voneinander stattfinden, empfehlen DGB und VUMV. «Nur so können beide Aktionstage erfolgreich sein, sind doch Mädchen beziehungsweise Jungen unter sich offener und trauen sich eher», hieß es. Sie sollen an dem Tag Berufsfelder kennenlernen, die vom jeweiligen Geschlecht eher selten gewählt werden: Mädchen probieren Berufe aus, die mehrheitlich von Männern ausgeübt werden. Oft sind das technische Richtungen. Jungs dagegen sollen typische Frauenberufe erkunden, etwa in Pflege oder Erziehung. Die zentrale Auftaktveranstaltung für den ersten «Boys' Day» im Land soll in einer Kindertagesstätte in Schwerin stattfinden.