Prozesse : Nach Geständnis: Prozess um Mord an Anwältin geht weiter

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute der Prozess um die tödlichen Schüsse auf eine Rechtsanwältin in Waren an der Müritz fortgesetzt. Nach dem Auftakt-Geständnis des 80-jährigen Angeklagten sollen weitere Zeugen aus dem Umfeld der Getöteten gehört werden. Ob auch schon Gutachten beraten werden, war zuletzt noch nicht klar. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Senior Mord aus Heimtücke vor.

von dpa

06. August 2018, 02:58 Uhr

Der 80-Jährige hatte nach eigenen Angaben am 1. Februar auf die 67-jährige Juristin geschossen, weil er sich von ihr bedroht gefühlt habe. Er sei aber nicht mit dem Vorsatz dort hingegangen, die Frau zu töten. Er habe in der Kanzlei einen jahrelangen Geldstreit klären wollen. Dabei geht es um rund 94 000 Euro, die der Ehemann der Juristin sich von ihm geliehen hatte. Die Auseinandersetzung läuft bereits seit 1999.

Der Angeklagte flüchtete nach der Bluttat, wurde aber noch am Tatabend in seiner Wohnung in Waren gefasst. Zeugenhinweise und Aussagen von Angehörigen des Opfers führten zu dem Schützen, der aus der Haft heraus auch das Versteck der illegal besorgten Waffe verriet.