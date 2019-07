Geschichte : Nach Flucht aus DDR traumatisiert: Entschädigung?

Zwei Brüder überwinden 1988 in einer Dezembernacht die DDR-Grenze. Die Flucht nach West-Berlin gelingt nur knapp. 30 Jahre nach dem Mauerfall kämpft einer der Brüder wegen Traumatisierung um eine Entschädigung.

24. Juli 2019, 05:09 Uhr

Können psychische Schäden nach einer Flucht aus der DDR entschädigt werden? Darüber verhandelt am Mittwoch (10.00 Uhr) das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Richter müssen entscheiden, ob neben körperlichen Verletzungen auch eine psychische Erkrankung entschädigt werden kann. Mit einem Urteil wird im Laufe des Tages gerechnet.(Az. BVerwG 8 C 1.19)

In dem Fall geht es um einen heute 56 Jahre alten Mann, der nach Angaben seines Anwalts durch die zwölfstündige Flucht im Dezember 1988 nach West-Berlin traumatisiert wurde. «Die Brüder haben mehrere Stunden in geduckter Haltung im Schlamm im Sperrgebiet gewartet», erklärte der Jurist im Vorfeld. Der damals 26-Jährige sei mit seiner Kleidung im letzten Zaun der Grenzanlage hängengeblieben. Zwei Wachen hätten ihn mit Maschinengewehren bedroht, jedoch nicht geschossen. «Er litt Todesangst», so der Anwalt. Die seelischen Beeinträchtigungen forderten seinen Mandanten bis heute heraus, so der Anwalt. Der gelernte Rohrverleger sei misstrauisch, reizbar, ihn überkämen plötzlich Wutanfälle, er habe Alpträume.

Der Vorsitzende der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG), Dieter Dombrowski, beklagte, dass es zu wenig Psychologen oder Psychiater gebe, die aus Repression zu DDR-Zeiten resultierende psychische Schäden attestieren könnten. «Die Anerkennung psychischer Schäden ist bei DDR-Opfern unglaublich schwierig und in der Regel fast ausgeschlossen», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Der Anwalt fordert nun vor dem Bundesverwaltungsgericht für den früheren Flüchtling eine Rehabilitierung und Grundrente auch wegen der psychischen Erkrankung. Er beantragte für seinen Mandanten beim brandenburgischen Innenministerium eine Entschädigung. Die Behörde hat dies abgelehnt. Auch eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Potsdam blieb ohne Erfolg. Nun verhandelt das Bundesverwaltungsgericht über die Revision.

