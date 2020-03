Brände : Nach Feuer in Strandkorblager: Ursache weiter unklar

Gut eine Woche nach dem Feuer in einem Lager für Strandkörbe auf der Insel Usedom, bei dem auch Fahrzeuge verbrannten, ist die genaue Brandursache weiter unklar. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Ein Gutachter habe im aktuellen Fall einen technischen Defekt als Brandursache zunächst ausgeschlossen. Die Ermittler hätten Spuren gefunden, die allerdings noch beim Landeskriminalamt ausgewertet werden müssten. Solange sei unklar, ob der Brand vorsätzlich oder fahrlässig entstanden ist. Zudem werde ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Feuer in einem Strandkorblager vor vier Jahren geprüft.

von dpa

10. März 2020, 08:04 Uhr

In der Nacht zum 2. März waren im Ostseebad Ahlbeck (Vorpommern-Greifswald) rund 100 Strandkörbe und mehrere Fahrzeuge verbrannt. Der Schaden wird auf mehr als 200 000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen soll zuerst ein Taxi gebrannt haben, das auf dem Gelände untergestellt war. Die Flammen griffen auf weitere Unterstände über und erfassten mehrere Fahrzeuge und rund 100 Strandkörbe in dem Winterlager. Drei Feuerwehren konnten das Lager nicht mehr retten. Verletzt wurde niemand.

Im gleichen Ort war am Neujahrstag 2016 ein Lager für Strandkörbe ausgebrannt. Damals gingen etwa 70 Strandmöbel in Flammen auf, dazu wurden zwei Wohnungen eines Nachbarhauses beschädigt. Dieser Schaden wurde auf 85 000 Euro geschätzt. Der Fall wurde nicht aufgeklärt.