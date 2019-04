Brände : Nach Feuer an Biogasanlage: Gutachter untersucht Brandort

von dpa

08. April 2019, 08:17 Uhr

Einen Tag nach dem Brand einer Biogasanlage in Woserow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) soll ein Sachverständiger die Ursache herausfinden. Der Sachverständige werde den Brandort am Montag begutachten, erklärte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg. Bei dem Feuer war am Sonntag ein geschätzter Schaden von 300 000 Euro entstanden. Eine Polizeistreife hatte bemerkt, dass zwei Schornsteine und eine Lagerhalle der Biogasanlage brannten. Einer der Schornsteine sei eingestürzt und habe eine Lagerhalle mit Trockendünger in Brand gesetzt, hieß es. Auch etliche technische Anlagen wurden zerstört. Verletzt wurde niemand. Etwa 50 Feuerwehrleute waren mehr als sechs Stunden lang im Einsatz, um den Brand zu löschen und weitere Gefahren auszuschließen. Nach Angaben des Betreibers soll ein technischer Defekt in einer Belüftungsanlage das Feuer ausgelöst haben.