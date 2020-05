Tourismus : Nach einer Woche Testlauf erwarten Hotels nun Pfingstansturm

Nach der zweimonatigen Schließzeit wegen der Corona-Krise haben die Hotels jetzt eine Woche testen können, wie sie mit den Hygiene- und Abstandsregelungen klarkommen. Die Belegung war noch gering. In der Pfingstwoche ändert sich das.

22. Mai 2020, 06:57 Uhr

Eine Woche haben die Touristenhotels jetzt Zeit für einen Testlauf gehabt - vor der Wiedereröffnung für Urlauber aus ganz Deutschland in der Pfingstwoche. Zunächst durften nach der zweimonatigen coronabedingten Schließung nur Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern übernachten. Da deren Anteil sehr gering ist, hatten viele Häuser noch gar nicht geöffnet. Von Montag an wird es nun ernst. Viele Hotels sind gut gebucht.

«Wir hatten einen sehr hohen Buchungsstand von mehr als 80 Prozent», sagte der Geschäftsführer der Seetel Hotel GmbH, Rolf Seelige-Steinhoff. Da die Hotels vorerst nur zu 60 Prozent ausgelastet werden dürfen, habe man Gästen absagen müssen. In der ersten Woche sei nur eins der 16 Seetel-Häuser geöffnet worden, vom 25. Mai an sollen alle wieder dabei sein. Die Seetel-Gruppe habe Hygiene-Siegel entwickelt, die dem Gast Sicherheit vermitteln sollen. Die Fernbedienungen seien in Klarsichtfolie verpackt, Bademäntel und Badelatschen eingeschweißt, überflüssige Deko aus den Zimmern entfernt.