Extremismus : Nach Durchsuchung wegen Extremismusverdachts: Auswertungen

Nach der Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen eines Soldaten bei Neubrandenburg wegen Extremismusverdachts läuft die Auswertung beschlagnahmter Speichermedien. «Das Ganze wird aber mindestens mehrere Tage dauern», sagte Oberstaatsanwalt Harald Nowack am Dienstag in Rostock. Der 40-jährige Mann habe sich bei den Durchsuchungen am Montag kooperativ gezeigt, aber zu den Vorwürfen noch nichts gesagt. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nach § 89 a StGB. Die Staatsanwaltschaft Rostock ist im Nordosten für solche Fälle zuständig.

von dpa

15. September 2020, 09:12 Uhr