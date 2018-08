Kriminalität : Nach Brandstiftungen: 14-Jähriger in Untersuchungshaft

von dpa

08. August 2018, 15:56 Uhr

Wegen des Verdachts der Brandstiftung sitzt ein 14-jähriger Jugendlicher in Untersuchungshaft. Den Angaben der Rostocker Polizei von Mittwoch zufolge soll er für mindestens drei Brandstiftungen verantwortlich sein. So habe er unter anderem in den vergangenen Tagen Mülltonnen im Stadtteil Lütten Klein angesteckt. Dabei griff das Feuer auf die Gebäudefassade bis zum Dachbereich über, der Sachschaden wurde auf rund 10 000 Euro geschätzt. Bereits Ende Juli habe er in einem Parkhaus die Scheibe eines Autos eingeschlagen und dann im Innenraum Feuer gelegt. Das Fahrzeug brannte komplett aus.