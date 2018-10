Unfälle : Nach Brand: Lebensmittel-Lkw blockiert A24

Nach dem Brand eines Lastwagens am Montagabend ist auf der Autobahn 24 im Norden Brandenburgs der Verkehr in Richtung Berlin weiterhin blockiert. Die Sperrung werde wegen der Räumungsarbeiten voraussichtlich bis zum Abend andauern, teilte die Polizei am Dienstag über Twitter mit. Ab dem Dreieck Wittstock/Dosse bildeten sich lange Staus. Auch die Umleitungsstrecken über Bundesstraßen waren überlastet.

von dpa

09. Oktober 2018, 11:25 Uhr

Der mit Lebensmitteln beladene Lastwagen hatte am Montagabend gegen 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin plötzlich Feuer gefangen. Der Fahrer habe sich noch retten, den Lastwagen aber nicht mehr von der Autobahn fahren können, berichtete die Autobahnpolizei. Brandursache sollen technische Mängel gewesen sein. Herzsprung liegt südlich vom Autobahndreieck Wittstock/Dosse, wo die Autobahnen 19 und 24 zusammenkommen.