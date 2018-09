Prozesse : Nach Brand in Wohnhaus: Mordanklage gegen 45-jährige Frau

Nach dem Brand im April in einem Mehrfamilienhaus in Güstrow mit zwei Toten hat die Staatsanwaltschaft gegen eine 45-jährige Frau Anklage beim Landgericht Rostock wegen zweifachen Mordes erhoben. Sie soll in der Wohnung den Brand gelegt haben, bei dem der 51 Jahre alte Mieter und sein 48 Jahre alte Bekannter ums Leben gekommen waren. Bei einem der beiden habe es sich um ihren ehemaligen Lebensgefährten gehandelt.

von dpa

03. September 2018, 14:18 Uhr

Die Frau war nach dem Brand stark alkoholisiert in dem Flur des Hauses angetroffen worden. Sie habe früheren Angaben zufolge keinen festen Wohnsitz gehabt und wohnte in einer Gartenanlage. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft berichtete, habe die Frau die ihr zur Last gelegten Vorwürfe bestritten. Sie sitzt seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft.