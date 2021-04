Landtag : Nach Brand in Alt Tellin: Aus für „Tierfabriken“ gefordert

Der folgenschwere Brand in der Ferkelaufzuchtanlage Alt Tellin hat die Debatte um Massentierhaltung und Tierwohl neu entfacht. Während vor dem Landtag die „Schließung von Tierfabriken“ gefordert wird, läuft in Alt Tellin noch immer die Beseitigung der Kadaver.

Schwerin | Tier- und Umweltschützer haben am Donnerstagmorgen vor dem Landtag in Schwerin ein Ende der Massentierhaltung und mehr Rücksicht auf das Tierwohl gefordert. Anlass war der verheerende Brand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Kreis Vorpommern-Greifswald), bei dem Ende März rund 55 000 Ferkel und Sauen qualvoll verendet waren. „Tierfabriken schließe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.