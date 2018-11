Kriminalität : Nach Automatensprengungen: Bank schließt SB-Automaten ein

Wegen Vandalismus und häufiger Automatensprengungen hat die Commerzbank AG die Hälfte ihrer Geldautomaten in Mecklenburg-Vorpommern nachts eingeschlossen. Das betreffe unter anderem Filialen in Wismar, Schwerin, Rostock und Waren an der Müritz, wie ein Sprecher der Region Ost der Bank am Montag in Berlin erläuterte. Durch nächtliche Zerstörungen fielen die teuren Geräte und auch komplette Räume oft für Wochen aus, das wolle man vermeiden. Viele Kunden reagierten verständnisvoll auf die Schließzeiten, die meist zwischen 23 Uhr und 5 Uhr liegen und die es in Berlin und Brandenburg schon länger gebe.

von dpa

19. November 2018, 08:45 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wurden innerhalb weniger Wochen sieben Geldautomaten aufgesprengt, zuletzt in Schwerin am 13. November. Die Täter sind bisher noch flüchtig. Die Polizei sieht einen Zusammenhang mit Fällen in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg und vermutet eine Tätergruppe aus den Niederlanden dahinter. In Brandenburg war die Commerzbank unter anderem in Erkner und Oranienburg von solchen Gas-Sprengungen mit hohen Schäden betroffen. Das Geldinstitut verweist für nächtliche Abhebungen an Partnerbanken oder Automaten an Tankstellen.