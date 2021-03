Schulen : Nach Astrazeneca-Impfstopp: GEW fordert spätere Schulöffnung

Nach dem vorläufigen Stopp der Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca hat die Lehrergewerkschaft GEW eine Verschiebung der für diesen Mittwoch geplanten Öffnungsschritte an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen auf die Zeit nach Ostern gefordert.

Schwerin | Es gebe auch noch Unklarheiten im Umgang mit den Corona-Selbsttests, erklärten die beiden GEW-Landesvorsitzenden Annett Lindner und Maik Walm am Dienstag. „Der Dreiklang von Impfen, Testen, Öffnen ist nun nicht mehr haltbar.“ Viele Lehrkräfte fürchteten bei weiteren Öffnungsschritten um ihre Gesundheit. Von diesem Mittwoch an sollen in allen Region...

