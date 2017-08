Umwelt : Nabu fordert wirksamen Schutz von Meeresschutzgebieten

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Die Naturschutzorganisation Nabu hat am Dienstag in Rostock ein strengeres Verbot umweltschädlicher Aktivitäten in Meeresschutzgebieten in Nord- und Ostsee gefordert. «Leider ist es so, dass in diesen Schutzgebieten genau das gleiche stattfindet, wie außerhalb der Gebiete auch», sagte der Leiter der Nabu-Meeresschutzabteilung Kim Detloff. So dürfe etwa Fisch gefangen, Pipelines dürften verlegt oder Sand abgebaut werden. Am Mittwoch wollen die Naturschützer gemeinsam mit Forschern zu einer zehntägigen Segeltour aufbrechen und auf die bedrohte Artenvielfalt aufmerksam machen. Auf dem Segelschiff «Ryvar» wollen die Forscher Untersuchungen zu Mikroplastik oder Unterwasserlärm und dessen Auswirkungen auf Meerestiere durchführen, sagte Detloff. Insgesamt sollen vier Stationen angelaufen werden, Zielort ist der Hamburger Hafen.

Kampagnenseite Nabu macht Meer

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 13:08 Uhr