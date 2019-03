Natur : Nabu fordert agrarpolitische Kehrtwende

von dpa

30. März 2019, 13:04 Uhr

Die Umweltschutzorganisation Nabu hat mit Blick auf die Europawahlen und die Verhandlungen zur Agrar-Förderperiode 2021 bis 2027 eine agrarpolitische Kehrtwende gefordert. Der Großteil der Fördergelder belohne die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft und beschleunige so das Vogel- und Insektensterben, kritisierte der Nabu-Landesvorsitzende Stefan Schwill am Samstag bei der Delegiertenversammlung in Güstrow. Jährlich würden 58 Milliarden Euro für Agrarsubventionen gezahlt, dies entspreche 114 Euro Steuergeld pro EU-Bürger. «Doch nur ein Bruchteil davon geht an Landwirte für naturverträgliche Maßnahmen. Mecklenburg-Vorpommern als landwirtschaftlich geprägtes Bundesland trägt eine ganz besondere Verantwortung.»