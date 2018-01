Agrar : MV will Garnelen-Aquakultur optimieren

Grevesmühlen (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern kann nach Ansicht von Agrarminister Till Backhaus (SPD) Vorreiter der Garnelenaquakultur in Kreislaufanlagen in Deutschland und Europa werden. Das derzeitige Know-how des jungen Industriezweigs werde derzeit in einem Forschungsprojekt zwischen der Garnelenfarm Grevesmühlen und dem Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt weiterentwickelt, teilte das Ministerium am Freitag mit. Bis Ende August 2020 stelle das Land dafür rund 990 000 Euro zur Verfügung.

von dpa

26. Januar 2018, 15:30 Uhr

Derzeit würden jährlich etwa 40 000 Tonnen Garnelen und verwandte Krebsarten tiefgefroren nach Deutschland importiert. Doch das Interesse an regional erzeugten Lebensmitteln steige, sagte Backhaus. «Garnelenfarmen produzieren nicht nur umweltfreundlich und antibiotikafrei. Die Garnelen können frisch vermarktet werden. Kurze Vertriebswege bedeuten ausgezeichnete Qualität, und die Produzenten erzielen beste Verkaufspreise.»